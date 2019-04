La moria delle api finisce in Cassazione

Finisce in Cassazione la vicenda della moria delle api in Friuli. Dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Udine di dissequestrare alcuni dei campi coltivati a mais posti sotto sequestro con il divieto, per il 2019, di coltivare mais conciato con qualsivoglia principio attivo tossico per le api, la Procura friulana ha deciso di rivolgersi ai supremi giudici per sciogliere in via definitiva il nodo sulle conseguenze dell’uso di mais conciato.

La Procura di Udine ha impugnato davanti alla Cassazione solo alcune delle decisioni del Tribunale del Riesame; per altre, invece, ha deciso di accettarne l’esito dal momento che riguardavano le prove in senso stretto.