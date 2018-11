La Polizia ricorda i suoi caduti

"La società ha un profondo debito di riconoscenza e deve provare enorme gratitudine nei confronti degli uomini e delle donne delle Forze dell'Ordine che ogni giorno sono garanti della pace sociale e della vita civile delle nostre comunità". Questo il pensiero espresso dall'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, a margine della cerimonia organizzata a Udine dalla Polizia di Stato per commemorare il ventesimo anniversario della cosiddetta Strage di Natale, avvenuta il 23 dicembre 1998 nel capoluogo friulano, nella quale a causa di una bomba persero la vita gli agenti Adriano Ruttar, Paolo Cragnolino e Giuseppe Guido Zanier.

La giornata è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro in viale Ungheria, ai piedi della targa in memoria degli agenti, ed è proseguita con la Messa, celebrata dal cappellano della Polizia di Stato, don Olivo Bottosa, a suffragio di tutti i caduti della Polizia, al termine della quale Roberti ha spiegato che "la presenza dell'Amministrazione regionale alla commemorazione rappresenta la vicinanza dell'intero Friuli Venezia Giulia in primo luogo alle famiglie dei caduti, alle quali va un pensiero speciale, ma anche a tutti coloro che quotidianamente indossano l'uniforme e si mettono al servizio della collettività per garantire l'osservanza dei valori della vita civile".

Dopo aver sottolineato che "la tragedia verificatasi vent'anni fa è uno dei fatti di cronaca più drammatici avvenuti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale", Roberti ha rimarcato come "la vicinanza alle Forze dell'Ordine e alla Polizia di Stato in Friuli Venezia Giulia c'è 365 giorni l'anno, ma la giornata di oggi è pregna di un significato particolare perché vuole onorare coloro che hanno sacrificato la propria vita per senso del dovere, amore verso la comunità da loro protetta e rispetto per la propria divisa".

Prima, nel cortile della Questura, la deposizione di una corona al cippo ai caduti della Polizia nei campi di sterminio nazisti, poi il momento commemorativo al monumento ai caduti della Polizia del maestro Giorgio Celiberti, in Piazzale D’Annunzio. Alle cerimonie, insieme al Questore della Provincia di Udine, Claudio Cracovia, e a una delegazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, con il presidente Giovanni Roselli, erano presenti il Prefetto, Angelo Ciuni, il Presidente del Consiglio Regionale, Piero Mauro Zanin, il consigliere regionale Mariagrazia Santoro, il vicesindaco di Udine, Loris Michelini, le Autorità Militari e Civili.

Nei giorni scorsi, in tutta la provincia, ogni defunto della Polizia è stato ricordato con un fiore sulla tomba, sentito pensiero depositato dai colleghi dalla Stradale e dalla Questura di Udine. E’, inoltre, importante sottolineare l’impegno della Questura nell’opera di prevenzione svolto in questi giorni nei cimiteri cittadini, nonostante le pessime condizioni atmosferiche, unitamente al personale della Polizia Locale, per prevenire furti e altri reati.