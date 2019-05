La segue fino a casa e la tormenta, arrestato

Il personale delle Volanti della Questura di Udine ha arrestato in flagranza un 24enne pakistano che da giorni pedinava e minacciava una 15enne friulana.

Gli agenti sono intervenuti su richiesta della ragazzina. Lo straniero, infatti, l’aveva seguita sull’autobus che solitamente prendeva per tornare a casa ed era poi stato bloccato alla fermata dal padre della giovane, mentre si stava scagliando minacciosamente verso di lei.

Grazie alle indagini e alle testimonianze raccolte, i poliziotti hanno ricostruito una preoccupante escalation di minacce che, negli ultimi giorni, si erano pericolosamente aggravate. Il giorno prima dell’arresto, il 24enne pakistano aveva minacciato la ragazza, che era assieme a un’amica, con il collo di una bottiglia di vetro rotta. Nei giorni precedenti la ragazza si era allarmata per sguardi e improperi che il ragazzo le rivolgeva quando s’incrociavano per strada, anche se i due non si conoscevano. Scossa e intimorita, la ragazzina aveva anche modificato le sue abitudini, pur di non incontrarlo.

Il Pubblico Ministero ha convalidato la custodia in carcere, alla luce della concreta esigenza di tutelare la minore e dell’imprevedibilità dimostrata dall’uomo, richiedente asilo e senza fissa dimora.