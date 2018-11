La squadra di Protezione civile Azzano X in festa per i 25 anni dalla fondazione

"Questa giornata segna una tappa importante per uno degli elementi che compone la grande organizzazione della Protezione civile regionale, dove ogni squadra contribuisce a mettere in campo un tassello della nostra eccellenza".



Questo il concetto espresso dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, che oggi ha preso parte ad Azzano Decimo alla cerimonia per il 25. anniversario di costituzione della squadra comunale.



"Oggi è la vostra festa" ha detto Riccardi, rivolgendo un ringraziamento a tutti i volontari presenti e ai vari rappresentanti delle istituzioni "che in questi anni hanno consentito, ciascuno con il proprio contributo, di realizzare un progetto in continuità con il valore sociale e civile che la Protezione civile esprime".



Riccardi ha inoltre ricordato "il grande impegno dimostrato anche nelle recenti emergenze causate dal maltempo, in cui una volta di più abbiamo avuto prova dell'efficacia della nostra organizzazione".



L'anniversario è stata l'occasione anche per il taglio del nastro della nuova struttura della sede locale, alla presenza del sindaco del comune pordenonese, Marco Putto e del direttore regionale della Protezione Civile, Amedeo Aristei.