La tangenziale Sud sempre più lontana

La tangenziale Sud di Udine rischia di rimanere un sogno ancora per molti mesi, forse anni. Se ne discute da oltre un decennio, dal 1997, anno a cui risale il primo progetto preliminare dell'opera redatto dal compartimento Anas di Trieste, che ne affidò la redazione del progetto definitivo ed esecutivo ad Autovie Venete.

La realizzazione del collegamento tra la strada statale Pontebbana e la tangenziale sud dell'A23 di Udine almeno per ora è rimasto sulla carta.



"La Giunta regionale non ha idea dell'urgenza con cui bisogna far avanzare la procedura per giungere alla realizzazione della tangenziale Sud di Udine - ha affermato oggi la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro, vicepresidente della IV commissione Trasporti e infrastrutture, commentando la risposta data dalla Giunta regionale all'interrogazione a risposta immediata sui tempi per la sottoscrizione dell'accordo di programma tra Regione e Comuni che faciliterebbe la realizzazione dell'intervento -".



"Prima di aprile difficilmente i Comuni saranno messi nelle condizioni di poter ratificare l'accordo di programma - sottolinea Santoro - e pertanto tutto rischia di andare dopo le elezioni amministrative, perdendo mesi su mesi e mettendo i Comuni in difficoltà proprio a ridosso delle elezioni.



"Inoltre, continua l'esponente dem, la fase di ulteriore consultazione pubblica che durerà circa 60 giorni, dopo quella già svolta mesi fa - prosegue Santoro - si concluderà solo a fine gennaio 2019 e da quel momento ci saranno altri 90 giorni di istruttorie varie prima dell'atto finale della giunta. Sono tempi lunghissimi che dimostrano una scarsa priorità data alla nuova amministrazione a questo importante tema di risoluzione del traffico della parte udinese della ss 13 "Pontebbana"".



Secondo Santoro "non è accettabile che la Regione - dopo tutti gli anni passati, l'individuazione di un percorso chiaro nel corso della passata legislatura condiviso con i Comuni e a fronte dei 150milioni fermi nel bilancio regionale - non abbia ancora chiara la priorità assoluta di quest'opera e non abbia l'interesse ad accelerare il più possibile il suo iter realizzativo mandando tutto alle calende greche".



L'opera, per un costo complessivo di circa 142 milioni di euro, verrà realizzata da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., "in tempi certi e brevi" aveva annunciato proprio Santoro nel gennaio 2017. Tempi, aveva sottolineato, "garantiti dall'Accordo di Programma che è lo strumento che meglio accelera e semplifica le procedure, poiché opera come variante agli strumenti urbanistici comunali".



Superati alcuni vincoli grazie alla progettazione definitiva che tiene conto dei vincoli storico-artistici posti dal Ministero su Palazzo Savorgnan Moro Job a Zugliano, in comune di Pozzuolo, e sul vincolo monumentale posto sull'area agricola di pertinenza della Villa, gli anni scorsi si è anche proceduto ad avviare la procedura di Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS).



In particolare, per dare seguito alla richiesta espressa dal consiglio comunale di Pozzuolo del Friuli di garantire la tutela della salute dei cittadini più prossimi all'infrastruttura, la Regione ha individuato la procedura sviluppata dal Centro nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie del Ministero della Salute, nell'ambito del progetto "Moniter".