La terra trema a Ravenna. Una prima scossa di terremoto di 4.6 gradi sulla scala Richter è stata registrata poco dopo la mezzanotte, alle 00.03, nella zona di Ravenna. L'epicentro è stato localizzato a 10 chilometri da Cervia. E' seguita una seconda scossa, alle 00.29, di 3 gradi, localizzata a poca distanza dalla precedente.

Al momento non si registrano danni gravi, ma molte persone sono scese in strada. Il terremoto è stato distintamente percepito anche in Fvg.