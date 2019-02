Ladri acrobati in azione in Friuli

Ladri all'opera nella notte nella tarda serata di ieri a Udine e in alcuni paesi della provincia. In una palazzina in città, i topi d'appartamento hanno messo a soqquadro due alloggi. Da uno sono stati rubati i monili e un Rolex d'oro per un danno complessivo di circa 15/16mila euro. La brutta sorpresa al rientro dei proprietari che hanno chiamato i carabinieri per un sopralluogo.

A Tarcento, invece, i malviventi hanno preso di mira un'auto posteggiata. Dopo aver forzato il finestrino hanno rubato attrezzature informatiche, un telefonino e documenti che erano custoditi all'interno di uno zaino.

Dalla chiesa di San Giuseppe, a Molin Nuovo di Tavagnacco, sono sparite delle offerte dalla cassetta per i poveri alcune decine di euro. A denunciare l'accaduto è stato il sacerdote.

Sempre a Udine i ladri hanno scavalcato la terrazza di un appartamento dopo essersi arrampicati sulle grondaie, al secondo piano di una palazzina; hanno forzato la porta finestra e hanno rovistato in tutte le stanze; hanno e asportato monili in oro per un valore di 3000 euro; colpo simile a San Vito di Fagagna dove è stata scassinata una finestra sul retro di un'abitazione dalla quale sono spariti monili in oro e soldi in contanti per un valore di 5000 euro. Indagano i militari dell'Arma.