Ladri in azione a Lignano: denunciati un rom e un 24enne

Ladri in azione a Lignano Sabbiadoro nel week end appena trascorso. Un 36enne di etnia room, residente nel veneziano, approfittando di una finestra lasciata aperta si è introdotto nella casa delle vacanze di un cittadino austriaco, che però al momento si trovava in casa ed è riuscito a chiamare i carabinieri. Il ladro è stato identificato e denunciato per il reato di tentato furto in abitazione.



Denunciato anche un 24enne di Udine che, nella notte tra il 15 ed il 16 giugno, ha forzato la porta di ingresso di un locale pubblico, dal quale ha sottratto alimenti e bevande per un valore di poche decine di euro. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al titolare del locale, mentre il 24enne è stato denunciato per il reato di furto aggravato.