Raffica di furti in Friuli, con colpi nelle auto e in casa. A Pasian di Prato i malviventi hanno spaccato i finestrini di una vettura in sosta e hanno rubato carte di credito, abiti, materiale didattico e denaro contante. Stesso copione a Villa Santina dove dall’abitacolo di un’auto sono spariti una borsa e un tablet.

Furti in appartamento, invece, a Palmanova, Campoformido e in tre alloggi di Udine dove sono stati rubati oro e soldi. Su tutti i casi indagano i carabinieri.