Latitante scoperto su un pullman

Nella notte la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino rumeno classe 1973. Personale della Squadra Volante del Commissariato di Duino ha controllato i passeggeri di un pullman proveniente dalla Slovenia a San Giovanni di Duino. E' emerso che, a carico dell'uomo pendeva un'ordine di cattura emesso dalla Procura di Milano per 2 anni e 7 giorni di reclusione per una serie di reati contro il patrimonio. Dopo le formalità di rito, il rumeno è stato accompagnato in carcere.

Ieri sera, inoltre, una Volante della Questura ha fermato e identificato in piazza Goldoni un marocchino classe 1997, inottemperante al divieto di ritorno nel Comune di Trieste; dopo le formalità di rito, è stato denunciato.