Latte adulterato, il caso aflatossine finisce in un nulla di fatto

Si è conclusa con una sentenza di assoluzione e una a non doversi procedere per intervenuta prescrizione la vicenda penale che vedeva davanti al giudice sei persone per l'annosa vicenda del latte alle aflatossine delle allora Latterie Friulane.

La Procura di Udine aveva chiesto la condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione per ciascuno dei tre dipendenti a cui era stato contestato un episodio relativo a oltre 16mila litri di latte sospetto. Due anni e sei mesi, oltre a 500 euro di multa, erano stati chiesti per ciascuno dei tre allevatori e produttori finiti nei guai per un commercio di sostanze alimentari nocive.

Tre fratelli di una stessa realtà di allevamento, la Latteria di Ovaro, difesi dall'avvocato Roberto Mete, che dovevano rispondere di adulterazione del latte, sono stati assolti perché il fatto non sussiste: non avrebbero, quindi, mai conferito latte con valori superiori alla norma di aflatossine in Latterie Friulane.

Gli altri tre imputati, tra cui Rino Della Bianca, che nel 2014 era finito agli arresti domiciliari, sono stati assolti, invece, per intervenuta prescrizione. Erano responsabili a vario titolo dei laboratori di Campoformido. Anche loro dovevano rispondere di adulterazione.

Come spiega l'avvocato Federica Tosel, che difendeva Della Bianca, è stato provato, “grazie alla tracciabilità del latte in entrata e alle analisi effettuate dal laboratorio interno”, l'assoluta assenza di aflatossine in quantità superiore alla norma, se non in un caso accidentale, forse dovuto a un boicottaggio, che nessuno è riuscito a spiegare, neanche gli esperti.

Gli addetti al laboratorio, peraltro, sono stati tutti testimoni. "L'assoluzione per intervenuta prescrizione - come spiega l'avvocato Tosel - non è in alcun modo da assimilarsi a una sentenza di colpevolezza".

Le ipotesi contestate a Della Bianca e agli altri due responsabili dei laboratori sono state derubricate in contravvenzionale colposa. Si chiude così dopo diverse vicende processuali un caso che ha fatto parlare molto in Friuli Venezia Giulia.