Lavanderia self-service in fiamme, c'è l'ombra del dolo

Sarebbe doloso l'incendio divampato nella tarda serata di ieri, intorno alle 21.30, nella zona di Barriera Vecchia, a Trieste. Le fiamme si sono levate, pare, da un cesto portabiancheria, all'interno di una lavanderia self service. I pompieri hanno messo in sicurezza il locale. Sono in corso le indagini per verificare i profili di responsabilità. Nessuno è rimasto ferito; sul posto anche dalle forze dell'ordine.