Lavora sul tetto e cade, muore un imprenditore

Un imprenditore di Fontanafredda è morto dopo essere caduto dal tetto della sua abitazione. Stava eseguendo dei lavori di piccola manutenzione quando, per cause in corso di accertamento, è precitato da un altezza di circa 3 metri e ha battuto la testa. Inutili i soccorsi.

Si tratta di Livio Rover, un uomo del posto di 77 anni, responsabile di un'officina meccanica. Dopo l'allarme è intervenuto l'elicottero. È successo nella zona industriale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Fontanafredda.