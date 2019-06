Venerdì mattina, a Trieste, una Volante della Polizia è intervenuta in via Belpoggio all'interno di uno stabile in ristrutturazione dove alcuni operai hanno trovato nell’intercapedine del sottotetto una confezione di 25 cartucce per pistola semiautomatica calibro 9, modello 1934. Poco tempo fa erano stati rinvenuti un fucile e altro munizionamento.