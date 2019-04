Lavori AcegasApsAmga e scattano le limitazioni sulla Costiera

Lavori sulla strada Costiera e scattano le limitazioni al traffico. Per consentire l’esecuzione dei lavori sugli organi di manovra interrati a servizio della condotta idrica DN 900, su richiesta di AcegasApsAmga, Friuli Venezia Giulia Strade ha emesso l'ordinanza di limitazioni temporanee alla circolazione stradale sulla SR 14 Strada Costiera con l’istituzione di un senso unico alternato e interdizione temporanea al pubblico transito tra il km 137+900 (località Sistiana) e il km 147+600 (località Bivio di Miramare).



L’ordinanza prevede che dal giorno lunedì 8 aprile al giorno martedì 16 aprile sarà istituito sulla SR 14 un senso unico alternato al km 141+912, secondo le specifiche esigenze di cantiere e comunque della lunghezza non superiore a m. 50,00, regolamentato da movieri nella fascia oraria 07:00 – 19:00 e da impianto semaforico nella restante fascia oraria 19:00 – 07:00;



Dalle ore 20:00 di giovedì 11 alle ore 07:00 di venerdì 12 aprile la Strada Costiera rimarrà chiusa al traffico veicolare - eccetto frontisti - dal km 137+900 (località Sistiana) al km 147+600 (loc. Bivio di Miramare), con deviazione del traffico lungo la viabilità adiacente. Al km 141+912 (vicinanze “Filtri di Santa Croce”) sarà istituita l’interdizione totale alla circolazione di veicoli e pedoni in entrambe le direzioni.



Per agevolare la fluidità del traffico anche sulla NSA 56 “di Sistiana”, sulla rampa in direzione Trieste (verso la SR 14), sarà istituita l’interdizione temporanea al pubblico transito con deviazione sulla viabilità adiacente, mentre sulla SR 14 “della Venezia Giulia” sarà posta adeguata segnaletica in corrispondenza delle intersezioni.

L’orario di riapertura della SR 14 potrà subire variazioni in funzione della conclusione anticipata o meno delle lavorazioni.



L’ordinanza dispone che AcegasApsAmga provveda alla necessaria segnaletica ed effettui il pilotaggio del traffico in eventuali condizioni di emergenza, nonché in caso di particolare intensità del traffico.