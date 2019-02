Lavori in corso a Cividale

Il Comune di Cividale del Friuli e il Corpo di Polizia Locale dell’UTI del Natisone avvisano che la ditta che sta realizzando la variante al centro abitato di Cividale del Friuli della S.S. 54 "del Friuli" ha richiesto l’occupazione delle sedi stradali interessate dalla costruzione della nuova rotatoria all'intersezione tra via del Laterano, via Moimacco e via Bottenicco.



Dal 7 febbraio verrà pertanto sospesa la circolazione sulle bretelle secondarie di Via Moimacco e Via Bottenicco nel solo tratto interessato dai lavori, mentre la direttrice principale tra Cividale del Friuli e Moimacco rimarrà percorribile con una parziale modifica del tracciato all'altezza del cantiere. Il cantiere dovrebbe durare due mesi salvo eventuali proroghe.