Lavori sul canale di Castions: ecco le deviazioni

Per far fronte alle problematiche strutturali manifestate dal manufatto posto sul canale di Castions, a partire dalla prossima settimana, Friuli Venezia Giulia Strade SpA procederà alla sua demolizione e alla sua sostituzione con una canna in cemento armato. Per consentire le operazioni è stata emessa un'Ordinanza per la sospensione temporanea della circolazione stradale fino al a maggio sulla Strada regionale UD 78 in Comune di Mortegliano, nel tratto di via Lavariano compreso tra l’intersezione con la SR 353 e la SR UD 82 “di Chiasiellis”.



Durante l’interruzione il traffico sarà deviato lungo le SS.RR. UD n.82 “di Chiasiellis”, n.64 “di Cuccana” e sulla SR 353. La deviazione si svilupperà con il seguente percorso:

La SR. UD. N. 78 verrà chiusa all’altezza dell’incrocio del campo sportivo di Chiasiellis, nella direttrice Lavariano- Mortegliano, e il traffico sarà deviato attraverso la SR. UD n. 82 “di Chiasiellis” per poi impegnare la SR.UD. n. 64 “di Cuccana” sino all’incrocio semaforico di Mortegliano sulla SR.353, mentre nella direttrice Mortegliano – Lavariano la chiusura sarà posizionata a Mortegliano presso l’incrocio semaforico con la SR.353 e il traffico sarà deviato attraverso la SR.UD. n. 64 “di Cuccana” e SR. UD n. 82 “di Chiasiellis” sino all’incrocio con la SR. UD. n. 78 “di Mortegliano” all’altezza dell’incrocio del campo sportivo di Chiasiellis.