Lavori sul ponte sul Cormor a Pagnacco: limitazioni sulla 'Osovana'

A causa dei lavori di rinforzo dell’impalcato del ponte sul torrente Cormor, in Comune di Pagnacco, sulla SR UD 49 “Osovana” saranno in vigore alcune limitazioni al traffico. Friuli Venezia Giulia Strade SpA spiega che l’intervento sarà eseguito nei prossimi giorni in corrispondenza della progressiva chilometrica 3+100.



Tenuto conto del notevole flusso di traffico che percorre tale arteria stradale, al fine di ridurre per quanto possibile i disagi alla circolazione il ponte resterà aperto in entrambi i sensi di marcia ma con limitazioni di velocità a 30 km/h e con divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate fino alla conclusione dell’intervento. Il traffico di massa superiore alle 20 ton. proveniente dall’area a Nord di Pagnacco e diretto verso Udine e viceversa con percorrenza SR UD 49 “Osovana” sarà pertanto deviato su altra viabilità, in particolare sulla SS 13 “Pontebbana”.