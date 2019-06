Lavori sulla Panoramica delle Vette

I lavori di ripristino della viabilità nel tratto che da Comeglians, in località Tualis, sale verso la cosiddetta "Panoramica delle Vette" sono stati affidati e nei primi giorni della prossima settimana saranno completati.

Lo comunica la Direzione regionale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche informando inoltre che un medesimo intervento risolutorio è stato appaltato dal Comune di Ravascletto per la parte di viabilità di competenza. Si tratta di due opere che permetteranno il ripristino della percorribilità e quindi molto attese dagli utenti della viabilità locale e, in modo particolare, dalle aziende agricole che hanno preso in gestione le malghe di proprietà regionale Riumal/Crasulina.