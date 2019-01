Lavoro somministrato: bocciata l'agenzia Umana

Si blocca il servizio di somministrazione di lavoro in Friuli Venezia Giulia, il che vuol dire che tutti gli enti presenti in Regione potranno attivare i contratti di questo tipo. E' l'effetto della sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha aggiudicato alla società Randstad Italia, una delle più grandi agenzie del lavoro al mondo, la gara di somministrazione di lavoro bandita nel 2016 dalla Regione. Si tratta di una procedura del valore di 15 milioni di euro, la commessa economicamente e strategicamente più importante di tutto il Nordest.

Ad aggiudicarsela era stata l'Agenzia del lavoro Umana, che aveva dichiarato di eseguire in proprio tutto il processo delle attività. In realtà - ha sostenuto Randstad attraverso lo studio legale Brugnoletti & Associati di Milano - Umana ha, invece, affidato a terzi la formazione del personale somministrato, coinvolgendo così, in una commessa pubblica, soggetti estranei alla gara. E di questi soggetti la Regione non aveva avuto modo di verificare nè i requisiti soggettivi, nè quelli professionali.

La tesi di Randstad era stata già accolta dal Tar del Friuli Venezia Giulia e, ora - si apprende dallo Studio Brugnoletti - anche dal Consiglio di Stato.