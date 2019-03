Con la scusa di chiederle un bicchiere d’acqua la derubano di monili in oro per 3mila euro. Vittima una pensionata di 77 anni di San Quirino. A prenderla di mira, mentre stava pranzando da sola in cucina, fingendosi assetata, è stata una coppia di giovani che si sono introdotti nella sua casa, approfittando della porta aperta.

Sul caso indagano i carabinieri di Aviano.