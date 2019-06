Le rubano la borsetta mentre sta cenando

Stava cenando a un tavolo esterno di un locale in via Trenta Ottobre, a Trieste, quando due giovani le hanno rubato la borsetta. La donna ha immediatamente allertato le Forze dell'ordine: poco dopo è stata ritrovata la borsa, dalla quale però mancava il portafoglio, con una trentina di euro in contanti.

Altro colpo, nella notte in Strada Vecchia dell’Istria. Un uomo si è introdotto all’interno di un’auto posteggiata. Svegliata dai rumori, la proprietaria della macchina si è affacciata alla finestra e ha visto una persona che rovistava all’interno del mezzo. Il ladro è riuscito a scappare, dopo aver sottratto alcuni capi di abbigliamento e alcuni teli da mare.

In entrambi i casi sono intervenuti gli operatori della Squadra Volante della Polizia di Stato, che hanno effettuato alcune ricerche in zona per risalire agli autori dei furti.