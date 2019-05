Lieto fine per la Garzoni-Montessori

La storia infinita della Scuola primaria Garzoni-Montessori di via Dante a Udine potrebbe chiudersi con un lieto fine.

Si riunirà oggi, alle 17.30, la commissione consiliare Cultura e Istruzione del Comune e l’assessore Elisa Asia Battaglia, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 2, Giovanna Crimaldi, e il presidente-genitore del Consiglio Matteo Lavazza potrebbero finalmente brindare per la soluzione trovata.

Pare, infatti, che alla fine dell’anno scolastico in corso, gli studenti delle scuole Percoto e Cecconi lasceranno la sede di via Dante, per dare spazio ai piccoli alunni montessoriani.

Si tratta di sei aule del primo piano, che potrebbero rendere ai bambini la vita più comoda.

Nessun problema per gli studenti spodestati. Dovrebbero occupare le aule libere dell’ex seminario di viale Ungheria.