Lignano, ecco quanto vale la tassa di soggiorno

La stagione estiva 2019 si sta avvicinando a grandi passi e torna il tema della tassa di soggiorno. A Lignano Sabbiadoro il quadro è piuttosto chiaro, come confermano i numeri dello scorso anno e, in proiezione, quelli previsti per l'estate alle porte.

L’anno scorso le presenze sono state 3 milioni e mezzo, con un introito di un milione e mezzo di euro. Il sindaco Luca Fanotto conferma che le aliquote di questa nuova imposta per la località balneare non muteranno.

La tassa continuerà a essere pagata per un massimo di 10 giorni, da un minimo di 30 centesimi al giorno per le aree aperte fino a 1,40 euro per gli alberghi a cinque stelle. Il primo cittadino ricorda che le cifre incassate sono vincolate, a differenza di quanto accade nel vicino Veneto, alla destinazione d’uso del gettito. La cifra viene gestita in base a un accordo fra operatori e PromoturismoFvg. Il 65% deve essere destinato alla promozione, il rimanente per investimenti.

L’anno scorso circa 500 mila euro sono stati utilizzati per la riqualificazione del 'Treno' di Pineta. La cifra più importante è stata utilizzata per la promozione del territorio, ad esempio con la proiezione di video all’aeroporto di Colonia, tanto per citarne una.

Non a caso da qualche tempo è stata istituita la linea diretta con un aereo che parte proprio da Colonia e arriva Ronchi dei Legionari. Fanotto punta a realizzare la stessa cifra dell’anno scorso. Ma è ovvio che, se aumenteranno le presenze, aumenterà anche il gettito.