Lignano, rapina in tabaccheria

Rapina nella tarda serata di ieri, a Lignano. Un uomo con il volto in parte travisato, è entrato nel negozio e, brandendo un coltello, ha intimato all'esercente, una donna, di consegnargli i soldi all'interno della cassa.

Tra i due c'è stato un contatto fisico e la tabaccaia ha riportato delle lesioni, poi medicate dal personale sanitario di un'ambulanza e dai medici del pronto soccorso dell'ospedale. La donna è sotto choc.

Il rapinatore si è dileguato; sulle sue tracce adesso ci sono i Carabinieri della stazione di Lignano Sabbiadoro. L'uomo si sarebbe impossessato di qualche centinaio di euro. A finire in ospedale anche una parente della tabaccaia, presente in quel momento nel negozio, anche lei in stato di choc.