Lignano, spuntano altre tre bombe

Altri tre residuati bellici sono stati rinvenuti questa mattina sulla spiaggia nella zona di Lignano Riviera. Si tratta sempre di proiettili di artiglieria. Sul posto sono giunti immediatamente gli uomini della Capitaneria di porto della località balneare. Da inizio estate, salgono così a 13 i residuati bellici rinvenuti sul litorale.

Questa mattina la Capitaneria di Porto si è confrontata con il Questore di Udine e con il Prefetto per capire come procedere nel caso di altri rinvenimenti.

Si tratta di residuati non pericolosi ma la prudenza in queste casi non è mai troppa. È possibile che dopo l'estate venga avviato un piano di bonifica. Tutte le opzioni sono al vaglio. Nel frattempo le aree in cui sono state individuate le bombe sono state sottoposte a costante sorveglianza a tutela dei bagnanti.

L'elevato numero di residuati ritrovati quest'anno è legato forse all'erosione della spiaggia e a mareggiate più forti.