Brutto incidente stradale a Lignano, in via Arco del Maestrale, poco dopo le 15.30. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale della cittadina balneare, si sono scontrati una moto e un'auto. Ad avere la peggio il conducente della due ruote, rovinato sull'asfalto. Lo hanno soccorso i sanitari di un'ambulanza. Illesa, pare, la persona che era alla guida della macchina.