Lite alla sagra, imbraccia il fucile e spara

Una serata in compagnia a Morsano al Tagliamento ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Sabato, alle 3 di notte, tre amici di San Michele (Venezia) si trovavano alla sagra paesana di Saletto. Sono stati coinvolti in una lite, per futili motivi, con un altro gruppo di 3-4 giovani. Si è scatenato il parapiglia: spintoni, pugni e qualche tentativo di chiarimento tra i contendenti. Tutto in cinque minuti.

Poi la tensione sembrava calata e i tre avevano deciso di tornare a casa. Ma, mentre stavano raggiungendo la loro auto, il gruppetto con il quale poco prima avevano avuto la discussione si è rifatto vivo e, complice una manovra sbagliata in macchina, sembra quasi voler investire uno dei tre giovani.

Ne nasce una nuova lite che, questa volta, vede il coinvolgimento di un nuovo contendete, noto per il suo carattere irascibile e violento: è un 51enne del posto che, prima di rientrare a casa, ha sferrato qualche pugno e minacciato i tre ragazzi. Sempre il 51enne, in sella alla sua bici, aveva imbracciato una carabina sovrapposta con canne mozze, un'arma artigianalmente modificata.

Si è avvicinato alla macchina dei tre giovani e ha sparato un primo colpo alla portiera anteriore, lato passeggero. Poi si è diretto verso uno dei tre ragazzi e gli ha puntato l’arma addosso. Subito dopo corre a minacciare gli altri due, sempre impugnando l’arma. I tre cercano di farlo ragionare mentre lui continua a gridare "Andate via! Andate via!". Poi esplode un secondo colpo sull’auto dei ragazzi, sempre sulla stessa portiera. I tre, saliti in macchina, scappano. Il tempo di allontanarsi e chiamare il 112 e raccontare l’accaduto.

La prima pattuglia a intervenire è quella di Cordovado. Dal racconto dei ragazzi i miliari intuiscono subito chi possa essere l’autore. Viene quindi allertato il Nucleo Operativo Radiomobile: è ormai l’alba quando, dopo aver pianificato l’intervento, per garantire a tutti la sicurezza, i carabinieri agiscono.

Il 51enne è in sella alla sua bici quando viene fermato e immobilizzato. La perquisizione domiciliare permette di sequestrare il fucile a canne mozze con cui ha sparato all'auto, una Beretta S55, e un fucile monocanna calibro 28, oltre a una carabina calibro 22, tutti con matricole abrase, più 267 cartucce di ogni tipo e calibro; il tutto illegalmente detenuto.

Uno dei fucili era posizionato su una finestra sul retro della casa, che si affaccia su un piccolo cortile, con il colpo in canna. Visto il comportamento aggressivo e la resistenza nei confronti dei militari, l'uomo è arrestato, a disposizione del Pm Federico Baldo, che, dopo averlo interrogato, ne ha disposto la custodia in carcere.

Oggi, su disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, è stata eseguita un'ulteriore perquisizione dell’abitazione, posta sotto sequestro, con l’ausilio di un'unità cinofila di Torreglia. Il cane antiesplosivo Hera ha 'annusato' una cartuccia calibro 12 inesplosa, nascosta sotto una fascina di legna.