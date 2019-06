Violenta lite, ieri sera, in una struttura d’accoglienza sul Carso triestino. La Polizia di Stato ha indagato per lesioni aggravate un cittadino afghano classe 1993. Il 26enne si era scagliato in particolare contro un'operatore del centro, che, in seguito alle ferite riportate, è stato costretto a ricorrere alle cure dell’ospedale di Cattinara.

Anche altri due addetti sono stati aggrediti da un altro ospite: si tratta in questo caso di un minore di 14 anni che, quindi, non è imputabile.