I Carabinieri del Norm di Udine ieri sono intervenuti in soccorso di un giovanissimo. A sporgere denuncia, infatti, è stato un ragazzino di 11 anni che, al 112, ha chiesto l’intervento dei militari perché il cugino, al termine di una lite, lo aveva picchiato in strada.

Gli uomini dell’Arma hanno raggiunto il bambino, lo hanno rassicurato e, assicuratisi che stava bene, lo hanno accompagnato in caserma in attesa dei genitori. In corso le indagini.