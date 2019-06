Lo fermano ubriaco, autotrasportatore nei guai

I Carabinieri del Norm di Udine hanno sorpreso un autotrasportatore, un 56enne tarcentino, alla guida della sua auto ubriaco. Dopo il fermo, nella zona di Magnano in Riviera, l’uomo è stato sottoposto all’alcol test che ha dato un esito vicino ai 2 grammi per litro, quindi ben al di sopra dei limiti di legge.

Una volta sequestrato, il veicolo è stato affidato alla sorella del guidatore, che si era offerta di riportare a casa macchina e conducente. Una volta salita al posto guida, però, la donna è stata spintonata fuori dal fratello, che ha iniziato a dare in escandescenza, per 'rimpossessarsi' della sua auto. A quel punto, i militari sono dovuti intervenire, rimediando diverse lesioni. Solo l’uso dello spray urticante in dotazione ha permesso di calmare l’intemperante autista, arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza.