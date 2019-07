Lo punge un insetto, camion nel canale

Il conducente di un'autocarro ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato sul fianco, a causa della puntura di un insetto, probabilmente un imenottero. E' successo nel primo pomeriggio sulla strada provinciale 14, all'altezza dell'incrocio con Strada delle Saline di Muggia.

I Vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa e una campagnola, hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato con il personale sanitario per il soccorso del ferito, che è stato precauzionalmente trasportato all’ospedale per escludere un eventuale reazione allergica. Sul posto anche i Carabinieri.