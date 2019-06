Luca Poniz alla guida dell'Anm

Svolta nell'Associazione Nazionale Magistrati, in questi giorni al centro dell'attenzione dopo il 'caos procure'. Il presidente Pasquale Grasso ha rassegnato le sue dimissioni; al suo posto, è stato eletto per acclamazione il friulano Luca Poniz. Classe 1964, nato a San Vito al Tagliamento, è Sostituto procuratore della Repubblica di Milano e fa parte di “Area”, la corrente di centrosinistra della magistratura.

"Per me quello di oggi è un grande onore, ma anche un grande onere", ha commentato Poniz. "Non bisogna spegnere i fari su questa vicenda, ma andare fino in fondo. C'è una gigantesca questione morale da affrontare, io mi sento totalmente estraneo rispetto a questa drammatica contingenza e convinto che la maggioranza dei magistrati lo siano".