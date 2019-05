Luigi Diaferio saluta i Vigili del Fuoco di Gorizia per Vicenza

Avvicendamento al vertice del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia. Dopo cinque anni e mezzo l'ingegner Luigi Diaferio lascia il posto al suo successore, l'ingegner Alessandro Giuseppe Granata, per prendere il comando degli uomini del 115 di Vicenza. Ultimo atto, simbolico ma di estrema importanza, la firma di un apposito protocollo assieme al prefetto goriziano, Massimo Marchesiello, per far diventare la nuova sala operativa dei Vigili del Fuoco di Gorizia il luogo dove le Forze dell'Ordine potranno ritrovarsi per gestire situazioni di emergenza più o meno gravi. In collegamento costante con il Centro Operativo Nazionale a Roma e con la Sala operativa della Protezione Civile regionale a Palmanova. "Una proposta per il territorio, condivisa da subito dal prefetto Marchesiello, per poter incontrare amministrazioni, enti dediti al soccorso e poter sfruttare ed interpretare informazioni per poter decidere in forma sinergica" racconta Diaferio. Un protocollo d'intesa, quello firmato da comandante e prefetto, "per l'utilizzo della sala nelle fasi di emergenza che vedranno il prefetto coordinatore degli enti statali che partecipano all'attività degli enti di soccorso". Ma anche un punto di incontro tra gli enti, "non vuole essere utilizzata solo per le emergenze ma anche per testarsi in modo da essere pronti in caso di emergenza. L'inaugurazione cade casualmente al termine del mio mandato ma è la conclusione di un progetto molto articolato che è iniziato con la riorganizzazione degli spazi del comando, con la riqualificazione dell'ex scuola Locchi e la nuova sala operativa integrata. Siamo riusciti a mettere in piedi qualcosa di cui posso essere fiero".

Volendo, invece, parlare di bilanci, lo può definire "positivo sia nel lavoro che nelle relazioni umane. Ho trovato persone che hanno avuto voglia id pedalare con me. Sono sicuro che il mio successore riuscirà a mantnere la nave sulla rotta e buon vento anche a lui", conclude.