Luigi Scavone agli arresti domiciliari

Arresti domiciliari per Luigi Scavone, l’ex numero uno dell'Alma Spa, dal 26 marzo in carcere a Poggioreale, per una presunta maxi evasione fiscale da 70 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano Il Piccolo di Trieste, “la scarcerazione è stata disposta in seguito agli ultimi interrogatori resi dall’indagato al pool di pm della Procura di Napoli che aveva iniziato a indagare sul giro di affari della società di lavoro interinale”.

Scavone, quando è stato arrestato nella sua abitazione a Napoli, dagli uomini della Guardia di Finanza, aveva nascosto 200mila euro nello zainetto ed era pronto per fuggire a Dubai in aereo.