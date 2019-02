Anche se l’incontro ufficializzerà soltanto domani l’orientamento dell’amministrazione comunale di Udine rispetto alla presenza del Luna Park di primavera in piazza Primo Maggio - previsto dall’ultimo weekend di marzo a Pasquetta -, la questione sembra aver già preso una piega ben definita.



L’assessore ai grandi eventi Maurizio Franz, fa sapere che le linee di indirizzo condivise con il sindaco Pietro Fontanini sono quelle di una logica di contenimento delle presenze delle attrazioni, riducendole a una quarantina, pari a circa cinque giostre in meno per l’imminente evento destinate a salire a una trentina per la fiera di Santa Caterina. L’ottica, conferma Franz, è quello di un ridimensionamento graduale per venire incontro a cittadini e commercianti che in questi anni si sono lamentati per i disagi alla viabilità e l’occupazione dei parcheggi da parte delle giostre, che di fatto hanno reso la vita difficile a potenziali clienti e residenti.



“Il luna Park era stato dislocato nella zona dei Rizzi – spiega l’assessore Franz –, ma poi la concomitanza con le partite dell’Udinese e i relativi possibili problemi di ordine pubblico avevano portato le amministrazioni a spostare le giostre in centro a Udine. Al momento non essendoci un’area alternativa, l’unica strada è l’alleggerimento delle presenze”.

Franz fa sapere che l’inserimento delle giostre sarà legato alle dimensioni della struttura e all’assorbimento di elettricità. Al momento gli operatori dello spettacolo viaggiante stanno alla finestra, soprattutto se, come prospettato, per la fiera ci sarà un taglio di una trentina di attrazioni. Ci sono imprese, famiglie, lavoratori che vivono di questi eventi che potrebbero subire un brutto contraccolpo a causa di un simile provvedimento, e quindi l'attenzione è alta.