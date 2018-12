Mattinata di forti disagi per le centinaia di pendolari dell'Alto Friuli che in una nota denunciano l'ennesima “figuraccia di Trenitalia”.



Il RV2444 delle 6.57 Trieste-Udine-Venezia è partito con oltre 40 min. di ritardo, così come il R2206 Trieste-Venezia delle 6.15. Dalle informazioni ricevute dalla Direttrice di Trenitalia FVG, Elisa Nannetti - denunciano in una nota i pendolari - “un guasto che si è verificato alle 5.30 che ha rallentato e in qualche caso impedito, l'uscita dei treni dal deposito”. Ciò ha costretto Trenitalia a cambi di materiale, con conseguenti partenze ritardate e composizioni ridotte dei convogli.



In realtà dalle testimonianze dei pendolari che hanno scritto sulla pagina fb dedicata ai Comitati Pendolari FVG sembra che il treno RV2444 sia arrivato sul binario alle 7.15, per partire soltanto alle 7.40, dopo il R20962 delle 7.27 che ferma in tutte le stazioni, allungando così ulteriormente i tempi di percorrenza.



“Ancora una volta sotto accusa la capacità di comunicazione di Trenitalia e di RFI, ma soprattutto i tempi “lumaca” di reazione. Inaccettabile una gestione di questo tipo, dove i passeggeri vengono abbandonati – scrive il Comitato -: emblematica la situazione odierna, dove nessuno si è preoccupato di avvisare chi era a bordo del R2444 fermo sui binari a Trieste, che sarebbe partito dopo il R20962 delle 7.27. Oltre al danno la beffa”.



Il treno R2444 è arrivato a Udine e poi a destinazione a Venezia con 60 minuti di ritardo, mentre il R2206 con 45.

Come hanno evidenziato alcuni pendolari, questa situazione era già successa altre volte nelle ultime settimane. Il 29 novembre scorso Trenitalia ha inaugurato in FVG il servizio di customer care nelle stazioni di Udine e Trieste, con 10 operatori dedicati in esclusiva ai pendolari.



“Ebbene è imbarazzante che nessun operatore – nonostante la loro cortesia e buona volontà, sottolineano i pendolari – è stato in grado di fornire informazioni oltre a quelle già presenti sui tabelloni partenze/arrivi. Non ci interessano le giustificazioni o le scuse dei vertici di Trenitalia o RFI, visto che abbiamo più volte sensibilizzato - in maniera costruttiva e collaborativa – chiedendo in questi casi di migliorare la comunicazione, ma nulla invece è stato fatto e ogni vota il copione è lo stesso. Non ci interessano neppure le statistiche sulla puntualità e sull’affidabilità del servizio (il migliore d’Italia), perché ora pretendiamo un salto di qualità dell’offerta che si basi anche su altri parametri, in primis l’informazione e la capacità del Gestore di far fronte alle situazioni come quelle odierne per limitarne il disagio”.



“Abbiamo appreso che la Regione non intende prorogare il contratto a Trenitalia e che nel 2019 si andrà a stipulare un nuovo contratto di servizio, il quale peserà 43milioni/annui – affermano i pendolari -. Una bella notizia senza dubbio, visto che il Fvg è una delle poche regioni d’Italia che non è andata ancora a contratto (l’attuale è la proroga della proroga di quello che risale al 2008). Da oltre tre anni si sta pagando un immobilismo politico che ha creato questa situazione precaria di “attesa”. Pare che la Regione opterà per l’affidamento diretto del servizio al gestore che formulerà la miglior offerta. Per ora i player convolti sono due: Trenitalia (Gruppo FS) e Arriva (Gruppo Deutsche Bahn). In quest’ottica riteniamo positiva la scelta di arrivare a contratto nel 2019, evitando i termini di una lunga gara, che bloccherebbe il servizio almeno per altri 2 anni, come si è visto per il tpl gomma dove la gara ha portato solo contenziosi al TAR e Consiglio di Stato. Senza fare il tifo per nessuno, riteniamo salutare la presenza di più soggetti interessati, in concorrenza tra loro, condizione quest’ultima essenziale per aumentare l’offerta qualitativa del servizio attuale. A tal fine chiederemo alla Regione di partecipare alla definizione delle linee guida del nuovo contratto di servizio, che dovrà prevedere in maniera puntuale precisi standard prestazionali non solo per puntualità e affidabilità, ma soprattutto per l’informazione e comunicazione, che dovranno diventare pilastri della nuova offerta all’utenza del FVG. Inoltre chiederemo precise garanzie sulla manutenzione del parco rotabile di proprietà regionale (del valore di oltre 80 milioni di €) che verrà affidato al nuovo gestore e sulla rivisitazione dell’orario cadenzato, prevedendo riduzioni significative ai tempi di percorrenza lungo alcune linee (Udine-Trieste e Tarvisio-Udine in particolare), rendendo così il treno più concorrenziale dell’auto. Sulle tariffe, almeno sino alla stipula del nuovo contratto, auspichiamo che vengano bloccate quelle attuali – conclude la nota del Comitato pendolari Alto Friuli -, in attesa di valutare nel concreto i costi dei nuovi servizi che verranno offerti e quanto ammonteranno i km/treno del nuovo programma d’esercizio”.