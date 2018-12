Lutto a Cussignacco: morto Danilo Grossi

La comunità di Cussignacco è in lutto per la morte di Danilo Grossi, storico presidente della locale Asd di calcio. Aveva 71 anni. Fatale un malore nella notte di Natale: dopo il ricovero in Ospedale a Udine, ieri pomeriggio il suo cuore ha smesso di battere.

La notizia ha lasciato senza parole tutte le persone che, abitualmente, gravitano attorno agli impianti sportivi di via Padova. In tanti hanno affidato un commosso pensiero alle pagine social, ricordando una persona che ha dedicato la sua vita allo sport. Nella sua carriera, infatti, era stato anima anche del Donatello e del Ricreatorio Porzio, prima di approdare a Cussignacco.

Geometra, originario della Campania, era partito come giocatore, prima di diventare dirigente e allenatore. Nel 2001, aveva fondato la United Cussignacco.

Lascia la moglie Maria e i figli Marco e Davide, ai quali tutta la 'Contea' si è stretta in un affettuoso abbraccio.