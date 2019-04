Lutto a Tarcento, è morto Giorgio Bezzo

Lutto a Tarcento per l’improvvisa morte di Giorgio Bezzo, 75 anni, un uomo molto amato e conosciuto non solo nella cittadina Collinare ma in tutto il Friuli. Odontotecnico, originario della borgata di Bulfons, è stato l’ideatore di molte iniziative dedicate agli amanti della bicicletta: con il suo entusiasmo ha spronato centinaia di persone a muoversi in maniera slow, in sella a una bike. Con gli amici dell’associazione “Rabagnolo Vips”, ma anche da solo, ha pulito un gran numero di sentieri e ha attrezzato diverse aree verdi con giochi per bambini.