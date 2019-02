Lutto a Trieste: è morto il cardiologo Fulvio Camerini

Addio a Fulvio Camerini, cardiologo di fama internazionale ed ex senatore, morto a 93 anni. Nato a Trieste il 20 luglio 1925, Camerini negli Anni '70 è stato il fondatore della Cardiologia del capoluogo giuliano, dopo la laurea in medicina a Padova e numerosi anni trascorsi all'estero per un lungo periodo di formazione al National Heart Hospital dell'Oms e ad Hammersmith, Uppsalae e Stoccolma.

Camerini, nel 1996, è stato eletto senatore con il Gruppo Sinistra Democratica - L'Ulivo, rimanendo legato al partito fino al 29 maggio 2001, anche quando, nel 1998, assunse la denominazione Democratici di Sinistra.

"Con la morte di Fulvio Camerini il Friuli Venezia Giulia non perde solamente il padre della cardiologia triestina, ma anche un uomo di grande levatura morale che ha saputo distinguersi sia per la propria professionalità sia per la grande umanità. Voglio quindi porgere a nome della Regione le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i congiunti", ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

"Esprimo alla famiglia il mio personale cordoglio, unendomi a tutta la sanità triestina e regionale nel ricordare una guida di riconosciuta levatura internazionale", queste le parole del vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

"Con la scomparsa di Fulvio Camerini, Trieste con l'intero Friuli Venezia Giulia perde un medico di fama internazionale e padre della cardiologia regionale, ma soprattutto un uomo che si è dedicato alla vita pubblica con slancio e rigore morale, animato da un'autentica passione politica, sempre tesa al benessere della comunità", così lo ha ricordato il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin.

“Siamo rimasti tutti senza un grande padre. Trieste ha un enorme debito di riconoscenza verso quest'uomo che ha avuto il bene comune come pratica quotidiana, la discrezione come abito e la famiglia come amore indistruttibile. Impossibile per me dimenticare una delle prime persone che mi hanno 'insegnato' Trieste, il sorriso affettuoso e profondo con cui andava incontro al mondo”, così la deputata Debora Serracchiani ricorda il professor Camerini.

"Nel giorno in cui scompare un luminare della medicina e una mente straordinariamente brillante, raffinata, aperta, che ha dato prestigio alla nostra terra, non si può che salutarlo con un sentito ‘grazie’", ha detto Isabella De Monte, eurodeputata Pd. "Il professor Camerini ha posto le basi e dato un contributo a dir poco enorme a quella che oggi è la cardiologia triestina, punto di riferimento a livello nazionale e non solo. Ha svolto studi e ricerche in realtà di grande prestigio, anche all’estero. Ma del professore non ricorderemo solo i traguardi nel mondo della scienza, ma anche la partecipazione instancabile alla vita civile e politica di Trieste e del Friuli Venezia Giulia, cui non ha mai mancato di dare il suo contributo sentito, sincero e appassionato, con quei modi semplici e gentili che nessuno potrà dimenticare".

"Alla sua famiglia e ai suoi cari – conclude De Monte – la mia vicinanza e la manifestazione di stima per un uomo che ha davvero lasciato un segno importante nella storia di Trieste e della regione".