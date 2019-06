Lutto ad Attimis, morto il vicesindaco Del Fabbro

Si è spento nella notte Ennio Del Fabbro, 65 anni, da poco confermato come vicesindaco ad Attimis. “La notizia della sua morte – commenta il primo cittadino Sandro Rocco – colpisce tutta la comunità. Ennio non era solo un valido amministratore, ma anche una persona sempre disponibile per tutti e per il bene del paese. Tra noi c’era un rapporto di stima e di amicizia. Dieci anni fa mi sono candidato per la prima volta come sindaco perché c’era lui e abbiamo proseguito assieme il cammino nell’amministrazione. E anche dopo le ultime elezioni l'avevo rivoluto come mio vice”.

“Da tre anni combatteva con un brutto male: aveva sempre lottato con tutte le sue forze e non aveva mai lesinato l’impegno. Purtroppo, la malattia ha avuto la meglio. Lasciando un vuoto in tutta la comunità”, conclude Rocco.