Lutto in Friuli, morto Elvio Ruffino

Lutto nel mondo della politica friulana. E' morto, a 67 anni, Elvio Ruffino, già deputato Pds e Ds nella XII e XIII legislatura ed ex presidente regionale dell'Anpi.

"La scomparsa di Ruffino è un duro colpo, sicuramente per la famiglia ma anche per moltissimi compagni e amici che ne hanno conosciuto e apprezzato la grande passione politica". Così il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, esprimendo il cordoglio personale e del partito.

"Ruffino non ha mai fatto mancare il suo impegno nel partito a prescindere dai ruoli ricoperti e - ricorda Shaurli - per quelli della mia generazione è stato un riferimento. Il mio primo confronto nell'ambito della sinistra giovanile fu proprio con lui, allora membro della commissione Difesa, quando si discuteva del superamento della leva obbligatoria".

"Ai giovani - aggiunge Shaurli - riservava una particolare attenzione, a volte anche giustamente severa, perché da uomo di partito era consapevole che la crescita di una classe dirigente può passare solo dalla formazione e dal confronto continuo e rigoroso".

"Elvio Ruffino era l’anima dell’Anpi di Udine, punto di riferimento per tanti e instancabile organizzatore delle celebrazioni per il 25 Aprile e di molte altre iniziative sul territorio. Ci mancherà". Lo afferma l’eurodeputata del Pd Isabella De Monte, che ricorda così Elvio Ruffino.

Secondo De Monte "non potremo dimenticare il suo attivismo e la sua determinazione, l’attaccamento al territorio e la passione per le battaglie in difesa degli ideali e dei valori sui quali poggia la nostra democrazia. Mancherà alla nostra comunità e alle tante persone che, come lui, non si stancano mai mai di ricordare cosa siano uguaglianza, giustizia e libertà, lotta contro ogni forma di intolleranza e di razzismo. Alla sua famiglia e ai suoi cari esprimo la mia vicinanza".

"Dolore e cordoglio per la prematura scomparsa di Elvio Ruffino, figura di riferimento della politica friulana e regionale". Lo esprimono Roberto Pascolat, segretario PD della provincia di Udine ed Enzo Maritnes segretario della Città di Udine in una nota congiunta.

"Vogliamo ricordarlo come esempio di uomo di caratura politica e di onestà intellettuale - scrivono gli esponenti dem - capace di coprire ruoli politici e istituzionali, sempre con grande impegno e massima attenzione per l’ascolto dei cittadini e dei tanti militanti che lo hanno conosciuto e con i quali ha combattuto battaglie politiche e sociali ospitato dai valori democratici e costituzionali di cui si è sempre fatto concreto esempi. Da militante del PCI, da segretario regionale delle PDS, da deputato, a presidente del ©onsiglio comunale di Udine, fino al suo recente incarico nell’ANPI friulana, non mai fatto mancare l’apporto di ragionamenti e di fattivo lavoro e a disposizione di tutti. Mancherà a noi tutti, alla politica, a Udine, la sua città e al Friuli tutto"

"Appassionato della politica, militante fino all'ultimo, coerente nel suo percorso e autonomo nelle scelte". Così la deputata Debora Serracchiani ricorda Elvio Ruffino, l'esponente politico della sinistra friulana scomparso oggi.

"Serio, scrupoloso, mai demagogico, in commissione Difesa alla Camera - aggiunge Serracchiani - ha svolto un lavoro importante per il Friuli Venezia Giulia, che soprattutto in passato ha visto una presenza rilevante delle Forze armate. Né va dimenticato il suo impegno di parlamentare per il diritto all'obiezione di coscienza e per l'avvio del servizio civile nazionale. I ruoli nella dirigenza dell'Anpi sono stati la naturale prosecuzione di una storia tutta declinata ad affermare libertà e diritti".