Ubriaco prende la pistola scacciacani e comincia a sparare in casa. L'episodio è accaduto ieri a Magnano in Riviera, dove alla centrale dei Carabinieri è arrivata una richiesta d'intervento. I militari si sono recati a casa dell'uomo che, sotto l'effetto dell'alcol, aveva pensato di esplodere alcuni colpi, senza ferire nessuno nè coinvolgere altre persone. Pur in assenza di uno specifico reato, però, i carabinieri hanno provveduto a calmare l'uomo e ritirargli la pistola.