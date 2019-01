Malati di azzardo: tre teenager bussano alla porta dei servizi

Le dipendenze di cui soffrono i cittadini del Fvg non riguradano solamente l’uso e l’abuso di sostanze, siano esse legali (alcol) o illegali (stupefacenti). Una persona può diventare schiavo anche di comportamenti che diventano compulsivi e patologici, spesso inerenti ad attività legali e socialmente accettate, come nel caso dell’azzardo, del sesso o dell’utilizzo di Internet. Nella nostra regione, il fenomeno prevalente riguarda il ‘gioco’: basti pesare che lo scorso anno su 519 utenti complessivi, 502 erano ‘malati d’azzardo’. Si trattava per lo più di maschi: l’80% degli utenti apparteneva infatti a questo genere. Ed è un disturbo che, nel tempo, è cresciuto enormemente: dal 2012 allo scorso anno, vale a dire nell’arco di soli 6 anni, gli utenti in carico dei servizi sono più che raddoppiati.



Entrando nel dettaglio del Friuli occidentale le persone in cura per dipendenze comportamentali nel 2017 su questo territorio erano 127, con 65 nuove utenze. La gran parte delle persone con problemi erano adulte o anziane (il 72,5% avevano oltre 40 anni), ma non mancavano i più giovani: il 25,3% aveva un’età compresa tra i 20 e i 39 anni. Lo scorso anno, però, si sono affacciati anche alcuni giovanissimi. In particolare, si tratta di tre utenti con meno di 19 anni. Fenomeno, quest’ultimo, che nel 2016 non era presente e che diventa sempre più preoccupante.



“Il giocatore patologico - si legge nel Rapporto 2017 dell’Osservatorio delle dipendenze del Fvg - danneggia psicologicamente e finanziariamente anche chi lo circonda. Il costo da pagare non è ascrivibile solo alla sfera soggettiva e personale, ma si ripercuote fortemente su lla sfera comunitaria e sociale”.