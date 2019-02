Malore fatale al volante: accosta e muore

Malore fatale al volante per un uomo di Cividale del Friuli che, intorno alle 13 di oggi, ha perso il controllo della sua auto mentre stava percorrendo via Papa Giovanni XXIII a Sant'Andrat dello Judrio, in comune di Corno di Rosazzo.

La vettura ha urtato un muretto e si è fermata a bordo strada. Immediati i soccorsi, giunti sul posto dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio. Inutile, però, l'intervento del personale medico: l'uomo, 73 anni, G.M. le sue iniziali, era ormai deceduto. A stroncarlo è stato con ogni probabilità un infarto.

L'incidente non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto la polizia stradale di Gorizia.