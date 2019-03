Malore fatale nella notte a Lignano

Malore nella notte in un albergo che ospita richiedenti asilo a Lignano. Un cittadino pakistano di 55 anni, in attesa di ottenere asilo in Italia, si è sentito male poco dopo la mezzanotte mentre era nella sua camera.

A dare l'allarme sono stati due amici che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari di un'ambulanza e anche il personale della Croce Rossa, sempre presente in albergo. Inutile la rianimazione tentata per oltre 50 minuti. L'uomo è morto intorno alle 1.30. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Lignano che hanno informato il pm di turno, il dottor Panzeri, che ha autorizzato la rimozione della salma, poi composta nella cella mortuaria di Lignano, in attesa di disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria.