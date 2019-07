Malore in piscina, paura per una 13enne

Una ragazzina di 13 anni ha avuto un malore questa mattina mentre nuotava nella piscina dello stabilimento Bella Italia Dolomiti, a Piani di Luzza, in comune di Forni Avoltri. La giovane, in vacanza in Carnia con un gruppo parrocchiale romagnolo, è riuscita a uscire dall'acqua e, appena fuori, è svenuta; il suo cuore ha smesso di battere.

Immediata la chiamata al Nue 112 e l'intervento del bagnino. La 13enne è stata intubata, stabilizzata e portata in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sarebbero migliorate nel pomeriggio e ora sarebbe fuori pericolo di vita.

La perfetta macchina organizzativa della struttura, diretta operativamente da Carlo Zilli, ha permesso di eseguire un soccorso tempestivo ed efficacie.