Malori in mare, due persone perdono la vita

Due malori in mare sono risultati fatali. Il primo è accaduto questa mattina, intorno alle 11, a Barcola. Una 60enne di origine russa si è sentita male subito dopo essere entrata in acqua, nella zona dei Topolini. Un ragazzo l'ha soccorsa e trasportata a riva, dove i bagnini sono subito intervenuti, in attesa del personale sanitario. Per la donna, nonostante il tempestivo intervento, non c’è stato nulla da fare.

Tragedia anche a Lignano Sabbiadoro. Vittima di un malore un 55enne della Bassa Friulana che si è accasciato nel primo pomeriggio mentre si trovava a bordo di un gommone, ormeggiato a Marina Punta Faro. Anche per l’uomo, il personale del 118 ha inutilmente tentato le manovre di rianimazione per oltre un'ora, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della stazione di Lignano e i vigili del fuoco. Era stata informata anche la Guardia Costiera.