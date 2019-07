Maltempo, breve tregua e poi ancora temporali

Dopo i temporali forti della serata di ieri, attualmente siamo in una fase più stabile, con atmosfera molto umida nei bassi strati. La pressione atmosferica è in calo e sta progressivamente

aumentando in quota il flusso di correnti umide e instabili sud-occidentali. Dal pomeriggio, è previsto un incremento dell'instabilità, che porterà nuove precipitazioni, localmente anche intense.

Per domenica 28 luglio dalle prime ore della mattina è confermata, dai modelli di previsione, la formazione di una depressione sull'alto Adriatico con piogge diffuse da abbondanti a intense, saranno possibili ancora locali temporali localmente forti e piogge molto intense. Dal pomeriggio attenuazione delle piogge e miglioramento in serata. Sulla costa probabile vento da

sud-est o da est moderato.

La Protezione civile regionale ha confermato l'allerta gialla fino a domani sera.