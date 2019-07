A causa del maltempo, una coppia di anziani di Caneva è rimasta isolata nella propria abitazione. La fuoriuscita di un piccolo corso d’acqua ha reso impossibile ai due, marito e moglie, di uscire di casa.

Sul posto è intervenuta la locale sezione della Protezione civile che ha dovuto, però, chiedere aiuto ai vigili del fuoco, che sono intervenuti con il nucleo speleo alpino fluviale, in particolare con un gommone. Le operazioni per raggiungere i due anziani sono in corso.